Поиск

В Чувашии могут ввести ЧС республиканского характера из-за БПЛА

В Чебоксарах повреждено здание, пострадали несколько человек

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Чувашии в связи с атаками БПЛА и ракетной опасностью оперативный штаб принял ряд решений, рассматривается вариант - объявить ЧС республиканского характера, сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов. По его словам, режим опасности сохраняется.

"Ракетная опасность, опасность БПЛА – в Чувашии сегодня звучат сирены. Ночью и утром ВСУ неоднократно атаковали столицу нашего региона, - сообщил он. - В Чебоксарах повреждено здание, медики следят за состоянием нескольких пострадавших. Школы переведены на дистанционное обучение, ограничено движение общественного транспорта, в некоторых торговых центрах приостановлена торговля".

В школах номер 1 и 57 в Чебоксарах обустроены пункты временного размещения людей, там работают врачи, психологи, можно получить питание и первую помощь.

Эксперты оценивают ущерб, нанесенный атаками.

В ночь на 5 мая БПЛА атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Минздрав Чувашии сообщил о трех пострадавших. Позднее глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторной атаке дронов на Чебоксары.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Группа "Русагро" сообщила о штатной работе после ареста пакета акций судом

Минобороны РФ заявило о групповом ударе по военным целям на Украине

Google оштрафована на 15,2 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

С сентября 2024 года РВП получили 3 тыс. иностранцев, разделяющих российские ценности

 С сентября 2024 года РВП получили 3 тыс. иностранцев, разделяющих российские ценности

В Чувашии могут ввести ЧС республиканского характера из-за БПЛА

В Чебоксарах остановили общественный транспорт

 В Чебоксарах остановили общественный транспорт

Володин анонсировал принятие нового пакета антифрод-мер в мае

 Володин анонсировал принятие нового пакета антифрод-мер в мае

В Новосибирске двух ученых осудили за госизмену

 В Новосибирске двух ученых осудили за госизмену

Пожар в промзоне в Киришах Ленобласти локализовали

Сбиты еще три БПЛА, летевших на Москву
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9253 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2055 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов