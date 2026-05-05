В Чувашии могут ввести ЧС республиканского характера из-за БПЛА

В Чебоксарах повреждено здание, пострадали несколько человек

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - В Чувашии в связи с атаками БПЛА и ракетной опасностью оперативный штаб принял ряд решений, рассматривается вариант - объявить ЧС республиканского характера, сообщил премьер-министр республики Сергей Артамонов. По его словам, режим опасности сохраняется.

"Ракетная опасность, опасность БПЛА – в Чувашии сегодня звучат сирены. Ночью и утром ВСУ неоднократно атаковали столицу нашего региона, - сообщил он. - В Чебоксарах повреждено здание, медики следят за состоянием нескольких пострадавших. Школы переведены на дистанционное обучение, ограничено движение общественного транспорта, в некоторых торговых центрах приостановлена торговля".

В школах номер 1 и 57 в Чебоксарах обустроены пункты временного размещения людей, там работают врачи, психологи, можно получить питание и первую помощь.



Эксперты оценивают ущерб, нанесенный атаками.

В ночь на 5 мая БПЛА атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Минздрав Чувашии сообщил о трех пострадавших. Позднее глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторной атаке дронов на Чебоксары.