С сентября 2024 года РВП получили 3 тыс. иностранцев, разделяющих российские ценности

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - С 1 сентября 2024 г. по 31 марта 2026 г. 3 тыс. иностранных граждан, которые разделяют традиционные российские духовно-нравственные ценности, получили разрешения на временное проживание в РФ, сообщает аппарат Совбеза России.

Всего обратилось 3,3 тыс. иностранных граждан.

Также в сообщении напомнили, что продолжается эксперимент по апробации правил и условий въезда в Россию и выезда из страны иностранных граждан (сбор биометрических персональных данных иностранных граждан при пересечении ими государственной границы РФ). С 1 декабря 2024 года по 1 апреля 2026 года собраны биометрические персональных данные порядка 10,5 млн иностранных граждан. Выявлено около 56,2 тыс. лиц, которые пытались прибыть в Россию по поддельным документам, имели ограничения на въезд или находились в розыске.

Кроме того, с 1 сентября 2025 года в рамках эксперимента контроль за пребыванием иностранцев, прибывших на работу в безвизовом порядке, ведется с помощью геолокации и специального программного обеспечения, которое устанавливается в их мобильные телефоны.