Google оштрафована на 15,2 млн рублей за неудаление запрещенного в РФ контента

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Таганский суд Москвы признал компанию Google виновной в неудалении запрещенного в РФ контента, передает корреспондент "Интерфакса".

"Google LLC назначено административное наказание в виде штрафа на общую сумму 15,2 млн рублей", - огласил решение судья.

Компания признана виновной по четырем протоколам, предусмотренным ч. 2 ст. 13.41 КоАП (Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы).

Российские суды неоднократно штрафовали Google за неудаление запрещенного контента из сервисов корпорации, отказ от локализации персональных данных пользователей из РФ и другие нарушения.

С конца 2021 года компания дважды подверглась в РФ оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов. По данным банка данных исполнительных производств, задолженность Google LLC превышает 20 млрд рублей.