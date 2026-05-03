Восстановительные работы ведут на газонаполнительной станции в Туапсе после пожара

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Последствия пожара ликвидируют на газонаполнительной станции в Туапсе, сообщил глава Туапсинского округа Кубани Сергей Бойко в воскресенье.

"На территории газонаполнительной станции по улице Кошкина в Туапсе ведутся восстановленные работы. Специалисты администрации Туапсинского округа и ООО "Туапсегоргаз" ликвидируют последствия пожара", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, планируется, что работа предприятия возобновится в кратчайшие сроки.

В ночь на 28 апреля в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа введен режим ЧС регионального уровня. Утром 30 апреля пожар был полностью потушен. Оперштаб Краснодарского края сообщал о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара.

В ночь на 1 мая в результате атаки БПЛА возник пожар на территории морского терминала в Туапсе. Днем 2 мая пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

