Поиск

Более 50 эвакуированных жителей Туапсе остаются в гостиницах после пожара на НПЗ

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Несколько десятков эвакуированных жителей Туапсе, проживающих рядом с нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ), еще находятся в гостиницах, сообщает оперштаб Краснодарского края в субботу.

"В гостиницах Туапсе остаются 57 человек, эвакуированных ранее с территории рядом с НПЗ", - говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что данные привел глава муниципалитета Сергей Бойко.

"Люди обеспечены всем необходимым", - сообщает оперштаб.

В ночь на 28 апреля в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе. На территории Туапсинского округа был введен режим ЧС регионального уровня. Из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуированы 70 человек, включая девять детей. Их разместили в гостиницах Туапсе. Утром 30 апреля пожар был полностью потушен. Оперштаб Краснодарского края сообщал о незначительном превышении содержания бензола в воздухе в районе пожара.

В ночь на 1 мая в результате атаки БПЛА возник пожар на территории морского терминала в Туапсе. Днем 2 мая пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем канале в мессенджере Max сообщил, что специалисты принимают необходимые меры, чтобы не допустить попадания нефти в море. Для этого на реке перед выходом в морскую акваторию укрепили защитное сооружение и подняли дамбу, также заменили отработавшие боновые заграждения на новые.

Туапсе Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

