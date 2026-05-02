В Туапсе занялись уборкой после пожара на морском терминале

Москва. 2 мая. INTERFAX.RU - Специалисты проводят уборку береговой линии и улиц в Туапсе после потушенного возгорания на морском терминале, сообщил в субботу губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В своем канале в мессенджере Max он поблагодарил пожарных за оперативную ликвидацию пожара. "Как доложил мой заместитель Дмитрий Маслов, ситуация остается контролируемой. Сейчас в городе продолжается уборка береговой линии и улиц", - написал глава региона.

Пожар на территории морского терминала в Туапсе возник в результате атаки БПЛА в ночь на пятницу, пострадавших нет. В субботу оперштаб Краснодарского края проинформировал, что возгорание на морском терминале в Туапсе ликвидировано полностью. В ликвидации участвовали около 130 человек и более 40 единиц техники, в том числе от МЧС России.

Туапсе Краснодарский край Вениамин Кондратьев
 Игорная зона будет создана в Республике Алтай

 Закон о праве потерпевших снимать копии с материалов административных дел подписан президентом

 Открытое пламя потушили на морском терминале в Туапсе

 Аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи снова обслуживают рейсы
