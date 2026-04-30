Путин и Трамп договорились продолжать посреднические услуги и контакты

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду условились о продолжении посреднических услуг в урегулировании конфликтов, но конкретики по датам новых переговоров и визитов уполномоченных представителей пока нет заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Условились, что будут продолжаться посреднические услуги, контакты будут продолжаться, но какой-то конкретики пока нет", - отметил Песков.

Путин не приглашал Трампа в Москву на парад Победы

 Путин не приглашал Трампа в Москву на парад Победы

Володин заявил, что большинство депутатов против повышения нештрафуемого порога скорости

 Володин заявил, что большинство депутатов против повышения нештрафуемого порога скорости

В Туапсе ограничили проведение массовых мероприятий

Три пляжа Анапы получили заключение Роспотребнадзора о соответствии санитарным требованиям

Новые выбросы мазута обнаружены у Туапсе после пожара на морском терминале

 Новые выбросы мазута обнаружены у Туапсе после пожара на морском терминале

Верховный суд РФ приостановил деятельность партии "Гражданская платформа"

Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

 Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней

В Кремле заявили, что доверяют статданным о состоянии экономики РФ

Новак заявил, что ущерб и сроки восстановления НПЗ в Туапсе оценят специалисты

 Новак заявил, что ущерб и сроки восстановления НПЗ в Туапсе оценят специалисты

Медведев согласился, что ядерный апокалипсис реально возможен
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1976 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9188 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 145 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 290 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов