Путин и Трамп договорились продолжать посреднические услуги и контакты

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора в среду условились о продолжении посреднических услуг в урегулировании конфликтов, но конкретики по датам новых переговоров и визитов уполномоченных представителей пока нет заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Условились, что будут продолжаться посреднические услуги, контакты будут продолжаться, но какой-то конкретики пока нет", - отметил Песков.