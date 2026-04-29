Ушаков заявил, что Путин и Трамп высказали схожие оценки поведения Киева

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп высказали схожие оценки поведения киевских властей, которые при поддержке Европы ведут линию на затягивание конфликта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Владимир Путин и Дональд Трамп высказали, по сути, схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который, подстрекаемый европейцами и при их поддержке, ведет линию на затягивание конфликта", - сказал Ушаков журналистам.

Он отметил, что российский лидер прямо сказал, что "Киев прибегает откровенно к террористическим методам, атакуя сугубо гражданские объекты на российской территории".