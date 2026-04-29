Ушаков по итогам разговора президентов сообщил о вере Трампа в близость сделки по Украине

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп верит, что сделка по урегулированию конфликта на Украине уже близка, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Дональд Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка", - сказал Ушаков журналистам по итогам телефонного разговора президентов РФ и США.

Он уточнил, что по просьбе Трампа президент РФ Владимир Путин охарактеризовал текущую обстановку на линии боевого соприкосновения, где "наши войска удерживают стратегическую инициативу, теснят позиции противника".