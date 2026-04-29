Трамп заявил, что предложил Путину "небольшое перемирие" на Украине

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил президенту РФ Владимиру Путину объявить перемирие на небольшой срок на Украине, выразив надежду на то, что в скором времени российский лидер объявит о нем.

"Я предложил небольшое перемирие, и я думаю, что он может пойти на это, может объявить о чем-то таком", - заявил Трамп журналистам в Белом доме в среду.

Ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков заявил, что Путин в ходе телефонного разговора с Трампом проинформировал его о готовности объявить перемирие с Украиной в честь Дня Победы.

"Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявленное Россией Пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы", - сказал Ушаков журналистам.