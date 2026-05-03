Пять поездов на калининградском направлении задерживаются из-за аварии в Литве

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Пять поездов, которые следовали по маршрутам между Калининградом и другими городами, задерживаются из-за схода грузового поезда на литовской железной дороге, сообщил губернатор области Алексей Беспрозванных в воскресенье.

"Пять поездов, которые следовали в Калининград и из Калининграда, задерживаются из-за схода грузового поезда на литовской железной дороге. Несколько поездов находятся на российской территории, часть - на белорусской", - написал он в мессенджере Max.

В настоящее время власти Калининградской области отрабатывают ситуацию с РЖД.

БЖД оказывает помощь пассажирам поездов калининградского направления из-за аварии в Литве

Так, два поезда, отправленные из Калининграда в Москву и Адлер, стоят на российской территории и в ближайшее время будут направлены на станцию в Черняховск, где пассажиров обеспечат питанием, водой, при необходимости окажут медпомощь.

Три поезда остановлены на белорусских станциях. "Созвонился с нашими белорусскими коллегами, чтобы оказали необходимую помощь пассажирам. За что им большое спасибо", - уточнил губернатор.

В настоящее время информации о возобновлении движения после аварии от литовских железнодорожников не было, отметил Беспрозванных. Как только она поступит, российские поезда начнут курсировать в прежнем режиме.

Калининградская область Алексей Беспрозванных Калининград Адлер РЖД
