Сбито еще девять дронов, летевших на Москву

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Количество уничтоженных беспилотников, пытавшихся атаковать Москву в четверг, увеличилось до 42, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Уничтожены еще девять БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в своем канале в Max.

Ранее в четверг сообщалось о 33 сбитых на подлете к столице дронах. Несколько беспилотников ударили по Московскому НПЗ, также в результате падения обломков БПЛА поврежден столичный ТЦ "Садовод".