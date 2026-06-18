Один человек погиб, двое пострадали в результате атаки БПЛА на Ростовскую область

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - В результате удара ВСУ по городу Гуково Ростовской области один человек погиб и двое пострадали, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

"В результате атаки БПЛА в городе Гуково один человек погиб, есть раненые. Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего.

"Двое пострадавших доставлены в больницу", - написал Слюсарь в мессенджере Мах.

По его словам, состояние раненых оценивается как "средней тяжести".

Кроме того, в результате беспилотной атаки поврежден тепловоз, произошло два возгорания коммерческих объектов. На месте происшествия работаю экстренные службы, добавил губернатор.