Поиск

БЖД оказывает помощь пассажирам поездов калининградского направления из-за аварии в Литве

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Белорусская железная дорога оказывает помощь пассажирам российских поездов калининградского направления в связи с аварией, произошедшей на железнодорожных путях в Литве, сообщила в воскресенье пресс-служба БЖД.

"В связи со сходом вагонов в грузовом поезде на территории Литовских железных дорог задерживаются следующие поезда: №360 Калининград - Адлер, №148 Калининград - Москва, №147 Москва - Калининград, №79 Санкт-Петербург - Калининград, №29 Москва - Калининград. В настоящее время задержка по Белорусской железной дороге составляет от 30 минут до 5 часов", - говорится в сообщении.

"БЖД принимаются меры по оказанию помощи пассажирам поездов №29 Москва - Калининград, №79 Санкт-Петербург - Калининград (по ст. Молодечно), №147 Москва - Калининград (по ст. Гудогай) в части обеспечения их питьевой водой и питанием. Предусмотрено оказание медицинской помощи, а также техническое обслуживание подвижного состава", - сообщили в пресс-службе.

Группа вагонов в сообщении Минск - Москва от поезда №148 Калининград - Москва в сутки 3 мая следует отдельным поездом №248 Минск - Москва отправлением из Минска в 9:49 и прибытием в Москву в 19:44, добавили в БЖД.

Белоруссия БЖД Литва Калининград Минск Москва Петербург
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США могут вывести из Германии находящуюся там на ротации армейскую бригаду

 США могут вывести из Германии находящуюся там на ротации армейскую бригаду

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 мая

Кабинет безопасности Израиля обсудит возможность возобновления военных действий в Газе

 Кабинет безопасности Израиля обсудит возможность возобновления военных действий в Газе

Иранский план урегулирования конфликта с США состоит из 14 пунктов

Трамп намерен вывести из Германии более 5 тыс. американских военных

 Трамп намерен вывести из Германии более 5 тыс. американских военных

Трамп заявил, что скоро рассмотрит предложение Ирана по урегулированию конфликта

War Zone сообщает, что США разрабатывают новую мощную ядерную авиабомбу

МИД Ирана заявил, что Тегеран готов и к войне, и к дипломатии

Bloomberg сообщил, что Иран из-за блокады США начал сокращать добычу нефти

Глава Минобороны Германии заявил, что США могут вывести войска из Европы

 Глава Минобороны Германии заявил, что США могут вывести войска из Европы
Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2009 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9211 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 149 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов