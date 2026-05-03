БЖД оказывает помощь пассажирам поездов калининградского направления из-за аварии в Литве

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Белорусская железная дорога оказывает помощь пассажирам российских поездов калининградского направления в связи с аварией, произошедшей на железнодорожных путях в Литве, сообщила в воскресенье пресс-служба БЖД.

"В связи со сходом вагонов в грузовом поезде на территории Литовских железных дорог задерживаются следующие поезда: №360 Калининград - Адлер, №148 Калининград - Москва, №147 Москва - Калининград, №79 Санкт-Петербург - Калининград, №29 Москва - Калининград. В настоящее время задержка по Белорусской железной дороге составляет от 30 минут до 5 часов", - говорится в сообщении.

"БЖД принимаются меры по оказанию помощи пассажирам поездов №29 Москва - Калининград, №79 Санкт-Петербург - Калининград (по ст. Молодечно), №147 Москва - Калининград (по ст. Гудогай) в части обеспечения их питьевой водой и питанием. Предусмотрено оказание медицинской помощи, а также техническое обслуживание подвижного состава", - сообщили в пресс-службе.

Группа вагонов в сообщении Минск - Москва от поезда №148 Калининград - Москва в сутки 3 мая следует отдельным поездом №248 Минск - Москва отправлением из Минска в 9:49 и прибытием в Москву в 19:44, добавили в БЖД.