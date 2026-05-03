БЖД сообщила о возобновлении следования поездов калининградского направления

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российские поезда калининградского направления, приостановленные в связи с аварией, произошедшей на железнодорожных путях в Литве, возобновили движение, сообщила в воскресенье пресс-служба Белорусской железной дороги (БЖД).

"В 15:15 поезд №147 Москва - Калининград отправился со станции Гудогай (расположена близ границы Белоруссии с Литвой - ИФ). Далее возобновляется движение поездов №29 Москва - Калининград и №79 Санкт-Петербург - Калининград", - говорится в сообщении.

"Пассажирам данных поездов оказана помощь, предоставлено питание и питьевая вода, медицинское сопровождение. Обеспечен общественный порядок в пунктах стоянки поездов на станциях Гудогай и Молодечно", - отметили в БЖД.

Сообщается, что "поезда следуют своим маршрутом в пункт назначения".

Ранее БЖД сообщала, что в воскресенье в связи со сходом вагонов в грузовом поезде на территории Литовских железных дорог задерживаются пять поездов. Пассажирам трех из них (№29 Москва - Калининград, №79 Санкт-Петербург - Калининград и №147 Москва - Калининград ) на территории Белоруссии оказывалась помощь белорусскими железнодорожниками.

