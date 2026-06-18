Дрон попал в многоэтажку в подмосковном Жуковском, жильцов эвакуируют

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Мэр Московской области Андрей Воробьев сообщил об ударе беспилотника по многоквартирному дому в городе Жуковском, предварительно, никто не пострадал.

"В Жуковском БПЛА попал в многоквартирный дом на улице Гагарина. Повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами и две балконные плиты. По предварительной информации, пострадавших нет. Сейчас идет эвакуация жителей дома", - говорится в сообщении в канале Воробьева в Max.

Кроме того, по информации главы региона, атаке БПЛА подвергся ТЦ "Белая Дача" в городе Котельники, начался пожар.

Также в городе Чехове, в деревне Масново-Жуково, дрон попал в частный дом, есть разрушения, пострадаших нет. В Поселке Крюково обломки БПЛА упали на территории нескольких дачных участков. В городе Павловский Посад, в СНТ "Дружба" в деревне Фатеево, в результате попадания беспилотников загорелись два дачных дома.

Ранее в четверг Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 42 сбитых на подлете к столице дронах. Несколько беспилотников ударили по Московскому НПЗ, также в результате падения обломков БПЛА поврежден столичный ТЦ "Садовод".