В МИД РФ считают, что МАГАТЭ должно пресечь украинские атаки на ЗАЭС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Москва призывает МАГАТЭ пресечь атаки на Запорожскую АЭС в связи с ударом украинского дрона по территории станции, в результате которого погиб один из ее сотрудников, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Решительно осуждаем это злодеяние. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном в понедельник на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Российская сторона рассчитывает, что "секретариат МАГАТЭ и лично гендиректор агентства Рафаэль Гросси будут непримиримы к чинимому Украиной беззаконию", подчеркнула она.

"Убеждены, что международное сообщество обязано вынести киевскому режиму заслуженный и суровый приговор, заставив его прекратить атаки на ЗАЭС и другие мирные ядерные объекты", - отмечается в комментарии.

Ранее в понедельник сообщалось, что сотрудник ЗАЭС погиб в результате атаки украинского дрона по объекту станции. "Сегодня в результате удара беспилотного летательного аппарата ВСУ по территории транспортного цеха Запорожской атомной электростанции погиб водитель", - сказано в канале станции в Max.

В свою очередь гендиректор МАГАТЭ Гросси заявил, что атаки на АЭС являются недопустимыми, и агентство проведет расследование удара украинского дрона.