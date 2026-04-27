В результате атаки БПЛА погиб сотрудник Запорожской АЭС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудник Запорожской АЭС погиб в результате атаки беспилотником транспортного цеха станции, сообщила администрация ЗАЭС.

Погиб водитель.

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").