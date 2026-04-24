Глава "Росатома" отметил рост количества атак на Запорожскую АЭС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Количество провокаций и ударов по Запорожской АЭС увеличилось, цель Вооруженных сил Украины - посеять панику и дезориентировать персонал на объекте, заявил изданию "Страна Росатом" глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Нарастает количество и ударов дронов, и артобстрелов, и минометных обстрелов. Цель одна - посеять панику, дезориентировать персонал", - сказал он.

ЗАЭС сейчас запитана лишь по одной линии - "Ферросплавной-1" на 330 кВ. По словам Лихачева, приступить к ремонту опоры можно будет лишь после понижения уровня воды после паводка.

"Видимо, не скоро еще мы сможем дождаться снижения паводка и выйти на ремонт опоры, которая находится в акватории Днепра. Но рано или поздно мы это сделаем. И мы уверены в помощи МАГАТЭ для организации режима тишины, чтобы эту проблему решить", - добавил Лихачев.

Отмечается, что площадка ЗАЭС укреплена модулем из 20 резервных дизель-генераторов и может около 18 дней оставаться без внешнего энергоснабжения.

"Но все же это гражданские объекты, которые невозможно защитить от прямого мощного военного удара. Да, есть защита от падения самолета, от дронов, но они все равно уязвимы перед тяжелыми вооружениями. Поэтому мы все время призываем мировое сообщество, МАГАТЭ, чтобы не допустить никаких рисков", - подчеркнул глава "Росатома".

ЗАЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

