Над Брянской областью уничтожено еще 25 беспилотников ВСУ

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Над территорией Брянской области сбито еще 25 украинских БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в воскресенье.

Как он написал в своем канале в мессенджере Max, дроны уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск" и спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что российские военнослужащие в период с 12:00 до 16:00 по московскому времени перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областей и Московского региона.