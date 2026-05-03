Еще 14 дронов ВСУ ликвидировано над территорией Калужской области

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что с утра воскресенья над воздушным пространством региона сбито еще четырнадцать беспилотников.

"За сегодняшнее утро и день силами ПВО уничтожены еще 14 БПЛА над территориями Барятинского, Думиничского, Жуковского, Людиновского, Малоярославецкого, Медынского, Мосальского, Перемышльского, Спас-Деменского и Сухиничского муниципальных округов, а также на окраине города Калуги", - написал он в своем канале в мессенджере Max.