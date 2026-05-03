Минобороны РФ заявило о нейтрализации с 16:00 над регионами 33 дронов

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Российские военные с 16:00 до 20:00 воскресенья ликвидировали 33 украинских беспилотника, в том числе над Московским регионом, сообщило Минобороны РФ.

Дроны ВСУ также перехвачены и уничтожены дежурными средствами ПВО над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Новгородской и Смоленской областями, говорится в сообщении министерства.

Ранее Минобороны РФ заявило, что с 12:00 до 16:00 воскресенья 75 украинских беспилотников сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом.

По данным министерства, с 8:00 до 12:00 перехвачены и уничтожены 52 украинских дрона над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом.

Минобороны РФ также сообщало, что в ночь на воскресенье военные перехватили и уничтожили 334 украинских беспилотника, в том числе над Московским регионом и Ленинградской областью.

В ежедневной сводке Минобороны РФ сообщило, что в зоне СВО за сутки сбиты 740 украинских БПЛА самолетного типа.