Силы ПВО сбили еще пять беспилотников в Калужской области

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что в регионе в воскресенье уничтожено еще пять дронов.

"В течение дня силами ПВО уничтожены еще 5 БПЛА над территориями Боровского, Кировского, Медынского, Мосальского, и Юхновского муниципальных округов", - написал Шапша в своем канале в Мах.

По предварительной информации, люди и инфраструктура не пострадали. На местах работают оперативные группы.

Ранее сообщалось, что в области за воскресенье уничтожено 19 беспилотников.