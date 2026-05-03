ОАЭ покидает Организацию арабских стран

Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Власти ОАЭ уведомили Организацию арабских стран - экспортеров нефти (ОАПЕК) о решении выйти из ее состава, говорится в заявлении организации в воскресенье.

"Генеральный секретариат ОАПЕК проинформировали о письме, (...) в котором говорилось о решении ОАЭ покинуть организацию. Решение действует с 1 мая 2026 года", - говорится в сообщении ОАПЕК в социальной сети.

Ранее власти ОАЭ сообщали, что с 1 мая не участвуют в работе и другого объединения стран-экспортеров нефти - ОПЕК.