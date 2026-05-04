Трамп назвал позитивными контакты его переговорщиков с Ираном

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп охарактеризовал переговоры Вашингтона и Тегерана по урегулированию конфликта как позитивные.

"Я в курсе того, что мои представители ведут очень позитивные дискуссии с Ираном. Эти дискуссии могут привести к чему-то очень позитивному для всех сторон", - написал он в соцсети Truth Social.

Несколько часов назад Трамп в интервью израильским СМИ дал иную оценку ситуации: тогда он заявил, что отверг предложение об урегулировании кризиса, подготовленное Ираном. Президент США назвал иранское предложение неприемлемым.