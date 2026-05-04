Несколько авиарейсов задержаны в аэропорту Норильска из-за тумана

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Вылет и прилетел нескольких авиарейсов задерживается в аэропорту Норильска из-за тумана, сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"Сегодня в связи с неблагоприятными погодными условиями в районе международного аэропорта Норильск имени Н.Н. Урванцева задержан вылет воздушных судов авиакомпаний "Сибирь", "НордСтар" в города Новосибирск и Москву", - говорится в сообщении.

Воздушное судно авиакомпании "Сибирь" рейса № 5303 Новосибирск - Норильск, отправилось на запасной аэродром в город Нижневартовск.

Норильская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров на получение услуг, полагающихся при задержке рейса.