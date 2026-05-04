За ночь над регионами РФ сбито 117 дронов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО над регионами России с 20:00 воскресенья до 07:00 понедельника по Москве перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА нейтрализованы над территориями Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Ульяновской областей и Московского региона.