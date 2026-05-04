В Воронежской области обломки БПЛА повредили 13 частных домов

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 12 беспилотников над регионом, на земле повреждены несколько зданий.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО в небе над четырьмя районами и одним городским округом региона были обнаружены и уничтожены 12 беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет", - написал он.

В одном из районов повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. Также в одном из домовладений загорелась надворная постройка, в другом была повреждена и к настоящему моменту отремонтирована газовая труба.

Ранее ночью Гусев сообщал об угрозе непосредственного удара БПЛА в области, а после полуночи - о ее отмене.

Александр Гусев Воронежская область ПВО
