Закупки госкомпаний в I квартале выросли более чем в два раза, до 4,3 трлн рублей

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2026 года госкомпании разместили 270 тысяч извещений о проведении закупок на 4,3 трлн рублей, что в денежном выражении на 123% больше аналогичного показателя 2025 года (223 тысячи извещений на 1,94 трлн рублей), говорится в отчете Минфина о мониторинге применения закона "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (223-ФЗ).

Из материалов Минфина следует, что более половины этих закупок пришлось на долю субъектов естественных монополий (21,5% от общего объема закупок) и компаний, осуществляющих регулируемые виды деятельности в области ЖКХ (31,5%). За их же счет произошел основной прирост объема закупок - объемы закупок этих субъектов 223-ФЗ выросли соответственно почти в два и в три раза - до 935 млрд рублей и 1,35 трлн рублей.

Немногим более половины всех закупок госкомпаний, 51,5%, проводились конкурентными способами - 139,4 тысячи извещений (125,8 тысячи годом ранее) на 2,16 трлн рублей (1,58 трлн рублей). Соответственно, 131,29 тысячи закупок (97,1 тысячи) на 2,1 трлн рублей (357 млрд рублей) прошли с использованием неконкурентных механизмов. При этом на закупки у единственного поставщика пришлось около 75 тысяч закупок (67 тысяч) на 1,28 трлн рублей (170 млрд рублей).

Из общего количества закупок были признаны состоявшимися немногим менее половины - 47,3% (46,1% годом ранее) - 128 тыс. закупок на 2,1 трлн рублей (49,1% от общего объема закупок в денежном выражении). Еще 82,1 тысячи закупок на 1,2 трлн рублей признаны несостоявшимися. При этом большая их часть (49,4 тысячи на 694 млрд рублей) завершилась подписанием договора.

В то же время в отчете министерства говорится, что в I квартале госкомпании заключили 495,5 тысяч договоров на 9,47 трлн рублей. Это значительно выше аналогичных показателей 2025 года - 407,4 тысячи договоров на 2,05 трлн рублей. Даже с учетом того, что здесь учитываются договоры, заключенные по результатам закупок, проводившихся в IV квартале 2025 года. То есть по результатам закупок, проводившихся в I квартале, было заключено только 165,9 тысячи договоров на 2 трлн рублей (145 тысяч договоров на 591 млрд рублей по результатам закупок, проводившихся в I квартале 2025 года), а 56,2 тысячи договоров на 2,8 трлн рублей были заключены по итогам конкурсов вне отчетного периода (42,8 тысячи договоров на 742 млрд рублей годом ранее). Еще 273 тысячи договоров на 4,5 трлн рублей были заключены по результатам закупок, извещения о проведении которых не размещались в Единой информационной системе (ЕИС) в сфере закупок (219 тысяч договоров на 724 млрд рублей годом ранее).

В отчете подчеркивается, что, по данным Федерального казначейства, документы по оплате 47,3 тысячи договоров были размещены в реестре договоров с нарушениями сроков оплаты, указанных в этих договорах.

Также в I квартале госкомпании расторгли 51,9 тысячи договоров на 161 млрд рублей. В большинстве случаев (95,1%) - по соглашению сторон.

Объем полученной госкомпаниями в результате закупок экономии составил 47,8 млрд рублей, что немногим меньше аналогичного показателя 2025 года - 55,6 млрд рублей.