На пост главы Дагестана предложили председателя ВС республики Федора Щукина

Председатель Верховного суда Республики Дагестан Федор Щукин
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Представители руководства Дагестана предложили на пост главы республики кандидатуру председателя Верховного суда Дагестана Федора Щукина, а на пост премьера - нынешнего заместителя полпреда РФ в ДФО Магомеда Рамазанова.

Эти кандидатуры на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным озвучил председатель дагестанского парламента Заур Аскендеров.

"Думаю, что такой тандем будет удачным", - сказал Аскендеров.

Путин с этими кандидатурами согласился, отметив, что знает их обоих, но в соответствии с действующим законодательством предложит для избрания трех кандидатов на пост главы Дагестана.

"Что касается председателя Верховного суда Дагестана, он и в Москве известен. Человек порядочный, последовательный, честный. И при решении и текущих, и перспективных вопросов, без всякого сомнения, будет исходить из интересов людей. На мой взгляд, ему удалось не просто вписаться, он работает принципиально, но бесконфликтно. Это отдельный талант", - отметил Путин, говоря о Щукине.

Как отметил президент: "Главное, чтобы мог решать помимо организационных вопросы чисто хозяйственного плана. Надеюсь, что в целом у него все это получится. И, конечно, ему здесь будет нужна помощь и поддержка коллег, которые в этом разбираются как следует, - руководителей муниципалитетов, руководителей, которые занимаются экономикой. Буду рассчитывать на то, что тут сложится команда, опирающаяся прежде всего на местных руководителей. Он (Щукин) там не первый год уже работает, людей знает, но вместе с вами эту команду подберет".

Говоря о Рамазанове, которого предложили на пост главы правительства Дагестана, Путин отметил: "Если вы считаете, что он показал себя неплохо в ходе работы по ликвидации стихийных бедствий (в Дагестане), то это человек деятельный. Он родом из Дагестана, в правоохранительных органах работал, сейчас работает на Дальнем Востоке, в целом везде с работой всегда справлялся".

Глава парламента Дагестана пообещал, что депутаты будут работать с предложенными кандидатами как одна команда.

Путин в ходе встречи отметил заслуги нынешнего главы Дагестана Сергея Меликова, подчеркнув, что они "будут учитываться в его дальнейшей карьере".

