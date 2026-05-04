В Брянской области в результате ракетного удара ранены семь сотрудников "Мираторга"

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о семи пострадавших в результате ракетной атаки в селе Бровничи Климовского района.

По его данным, удар из РСЗО "Град" был нанесен по предприятию агрохолдинга" "Мираторг". Ранены семь работников предприятия. При попытке их эвакуации была совершена новая атака предприятия FPV-дронами.

Пострадавших доставили в больницу.

На предприятии повреждения получили производственные помещения.