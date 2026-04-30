Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Брянскую область

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В результате удара БПЛА по автомобилю в Брянской области погиб человек, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе хутор Чаков Погарского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю (...) водитель автомобиля погиб", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Пассажир автомобиля получил осколочные ранения, он госпитализирован, добавил глава региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Александр Богомаз Брянская область
В Москве арестованы пять фигурантов дела о гибели восьми человек на стройке

С Байконура запустили первую ракету "Союз-5"

В АТОР считают сравнительно небольшим замедление спроса в туризме

Что произошло за день: четверг, 30 апреля

Выручка "Почты России" по МСФО в 2025г составила 229,8 млрд рублей

Американский генерал Кейн заявил о помощи Ирану в войне со стороны России

В доход РФ обращено имущество экс-главы Московской областной таможни на 500 млн рублей

МВД категорически против снижения нештрафуемого порога превышения скорости до 2-3 км/ч

На пост главы Дагестана предложили председателя ВС республики Федора Щукина

 На пост главы Дагестана предложили председателя ВС республики Федора Щукина

Глава Дагестана Меликов в сентябре перейдет на другую работу

 Глава Дагестана Меликов в сентябре перейдет на другую работу
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1985 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9191 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 148 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 162 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 246 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов