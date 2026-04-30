Мирный житель погиб в результате атаки БПЛА на Брянскую область

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - В результате удара БПЛА по автомобилю в Брянской области погиб человек, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"ВСУ атаковали с помощью дронов-камикадзе хутор Чаков Погарского района. В результате целенаправленного удара по движущемуся гражданскому автомобилю (...) водитель автомобиля погиб", - написал губернатор в своем канале в мессенджере Max.

Пассажир автомобиля получил осколочные ранения, он госпитализирован, добавил глава региона.