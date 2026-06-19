РСТ прогнозирует низкие цены на туры на Ближний Восток летом

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Туроператоры прогнозируют низкие цены на туры на Ближний Восток и в ОАЭ в ближайшие месяцы, так как этот период считается в регионе межсезоньем, сообщил Российский союз туриндустрии.

Как объяснил соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, гендиректор туроператора "Арт-тур" Дмитрий Арутюнов, несмотря на то, что лето в ОАЭ - низкий сезон, он привлекателен для туристов благодаря демократичным ценам в отелях. Кроме того, летом популярны не только туры в сами страны Персидского залива, но и путешествия в третьи страны с остановками в ближневосточных хабах на 2-3 дня для экскурсий и шопинга.

"А где-то с середины сентября, как только заканчивается сезон в Турции на Средиземном море, начинается полноценный сезон в странах Ближнего Востока и прежде всего ОАЭ. Да и в целом этот регион - одно из базовых направлений зарубежного отдыха россиян, где отдыхает более 2 млн туристов в год. Все страны этого региона поддерживают очень тёплые отношения с Россией, связаны с ней прямым авиасообщением. Те рейсы, которые прерывались на время ограничений, сейчас будут восстановлены", - подытожил Арутюнов.

В пресс-службе "Интуриста" "Интерфаксу" сообщили, что уже открыли продажи туров на Ближний Восток.

"Технически продукт начнет появляться в системе в течение суток", - сказали в компании.

В Funs&Sun отметили, что снятие рекомендаций по поездкам в страны Персидского залива расширяет выбор направлений для российских туристов в летнем сезоне и возможности перелетов через регион в третьи страны.

"Но полноценного восстановления турпотока мы ожидаем осенью, с началом высокого сезона. С учётом длительного периода ограниченного спроса к этому времени может сформироваться значительный отложенный спрос. Мы готовы возобновлять активную работу на направлениях с учетом имеющихся полетных программ и актуальной обстановки в регионе", - сообщила PR-директор компании Ольга Ланская.

Член правления РСТ, генеральный директор Space Travel Артур Мурадян напомнил, что сейчас в регионе низкий летний сезон, но как раз за счет отсутствия массового туропотока из других стран цены привлекательны, и они не должны повыситься.

"Ближний Восток сейчас может конкурировать по ценам с популярными массовыми направлениями, в первую очередь, Турцией", - сказал он.

МИД России 19 июня отменил рекомендацию согражданам не ездить в шесть стран Персидского залива - Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовскую Аравию. Минэкономразвития после этого отменило рекомендации о нежелательности организации туров на Ближний Восток для туроператоров. Обе рекомендации действовали с 3 марта 2026 года и были введены после того, как на Ближнем Востоке начались военные действия между Ираном, Израилем и США.