Что произошло за день: пятница, 19 июня

Очередное снижение ключевой ставки, гибель ребенка в результате атаки БПЛА в Подмосковье и покупатель ЮГК

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России снизил ключевую ставку с 14,5% до 14,25% годовых. Решение о снижении ставки принято уже в девятый раз подряд. Однако такой шаг снижения последний раз применялся 6 лет назад. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина отметила, что усиление проинфляционных рисков, в том числе со стороны бюджетного фактора, может привести к повышению траектории ключевой ставки. Она не исключила возможных пауз перед следующими решениями снижать ставку.

- Девочка погибла во время пожара в результате атаки беспилотников в Раменском, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В момент происшествия она находилась дома вместе с бабушкой, женщина не пострадала.

- Еще одна массированная атака БПЛА на Москву совершена в пятницу, было сбито 76 беспилотников.

- Переговоры США и Ирана отложили из-за ударов Израиля по Ливану, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Ливанский телеканал "Аль-Майядин" утверждает, что с начала перемирия между Ливаном и движением "Хезболла" в южном Ливане зафиксировано 16 авиударов со стороны Израиля. Между тем Иран заявил, что оставляет за собой право ввести страховые сборы с судов в Ормузском проливе. Кроме того, суда будут обязаны заранее запрашивать разрешение на движение по нему.

- Голландский аукцион по продаже ЮГК выиграло АО "БТС - Мост Холдинг", предложившее 93,2 млрд руб. В процедуре конкурентных торгов принимали участие четыре претендента.

- Главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин подчеркнул, что отпуск топлива на АЗС компании производится без ограничений. Между тем ФАС направила запрос о ценах на топливо крупной частной сети АЗС столичного региона - "Трасса".

- Движение на участке Волго-Каспийского канала приостановлено из-за необходимости углубить дно. Власти объясняют, что паводок и рост грузоперевозок по МТК "Север - Юг" потребовали привлечения дополнительных сил для поддержания судоходства в канале.