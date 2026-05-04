Правительство РФ предложило синхронизировать НК с будущим регулированием криптовалют

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который синхронизирует Налоговый кодекс (НК) с будущим регулированием оборота криптовалют и цифровых прав в РФ. Предлагается освободить от НДС услуги обменников и цифровых депозитариев, уточнить перечень налоговых агентов по НДФЛ. Кроме того, проект закона прописывает правила налогообложения долговых ЦФА.

Законопроект (№1222105-8) размещен в электронной базе данных парламента. Документ разработан в связке с проектом закона "О цифровой валюте и цифровых правах", который правительство внесло в Госдуму 1 апреля 2026 г.

НДС

В действующей ст. 149 НК прописан список финансовых услуг, освобожденных от НДС: услуги регистраторов, депозитариев, брокеров, операторов информационных систем ЦФА, операторов финансовых платформ и т.д. Законопроект предлагает освободить от НДС услуги цифровых депозитариев и организаций, осуществляющие обмен цифровой валюты (криптообменники) - это новые субъекты из проекта закона о регулировании криптовалют. Их услуги освобождаются от НДС по аналогии с услугами классических финансовых посредников (за исключением передачи прав на ПО и баз данных). Перечень конкретных освобождаемых услуг утверждает Минфин.

Также предлагается освободить от НДС реализацию беспоставочных иностранных цифровых прав, если российский организатор торговли раскрыл информацию о том, что эти права удостоверяют исключительно денежные требования.

НДФЛ

Сейчас в НК прописан механизм налогообложения операций с ЦФА (ст. 214.11) и взимания налога на прибыль по операциям с цифровой валютой (ст. 282.3), но полноценного механизма обложения НДФЛ при операциях физлиц с криптовалютой через посредников не было.

Законопроект вводит в НК новую статью (214.12), в которой прописывается целостный режим для НДФЛ по операциям с цифровой валютой (криптовалютой) и по операциям с иностранными цифровыми правами. Под данными операциями понимаются продажа и иное выбытие, включая мену. Расходы определяются методом ФИФО: учитывается стоимость приобретения, комиссии посредников (брокеров, операторов информационных систем, организаций по обмену цифровой валюты, цифровых депозитариев); документально подтвержденные расходы наследодателя или дарителя в случае, если криптовалюта получена в порядке наследования или дарения; суммы, с которых уже был исчислен и уплачен налог при получении криптовалюты, а также иные расходы, непосредственно связанные с приобретением, хранением и отчуждением (в том числе банковские комиссии). Финансовый результат считается по каждой операции или совокупности операций. Налоговая база - положительный финансовый результат. "Перенос на будущие периоды убытка, полученного по операциям с цифровой валютой, не допускается", - говорится в тексте проекта закона.

Аналогичный режим расчета НДФЛ применяется и для налогообложения "промежуточных выплат" по иностранным цифровым правам - это доходы, не связанные с продажей или выбытием, т.е. аналог купонного дохода или дивидендов.

Новая ст. 226.3 НК устанавливает, кто именно выступает налоговым агентом: по доходам от продажи или выбытия цифровой валюты - брокер или доверительный управляющий (если средства поступают на их счета); по промежуточным выплатам по иностранным цифровым правам - цифровой депозитарий.

В проекте закона оговаривается, что если операция с криптовалютой идет не через брокера и не через доверительного управляющего, то включается общий режим ст. 226, по которому налоговым агентом является российская организация, выплачивающая доход физлицу.

Налог на прибыль

Сейчас база по налогу на прибыль компаний при операциях с цифровой валютой определяется отдельно от общей налоговой базы. Исключение - деятельность компаний в рамках экспериментального правового режима в сфере цифровых инноваций, предусматривающего использование цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам. Внесенный законопроект предлагает доходы и расходы по операциям с цифровыми валютами (кроме майнинговых) по внешнеторговым контрактам учитывать в общей налоговой базе.

Рыночная стоимость криптовалют для майнеров

Законопроект меняет порядок определения рыночной котировки цифровой валюты, полученной в результате майнинга, для целей налогообложения.

В действующей редакции рыночной котировкой признается исключительно цена закрытия на иностранном организаторе торговли (бирже) с дневным оборотом свыше 100 млрд руб. и трехлетней историей публикации котировок. Российские площадки в качестве источника котировок не предусмотрены.

Законопроект вводит приоритет российских организаторов торговли: для цифровой валюты, допущенной к торгам на российской площадке, рыночной котировкой признается средневзвешенная цена по сделкам за торговый день. Иностранные площадки (с теми же критериями оборота и публикации) сохраняются как источник котировок только для валюты, не допущенной к российским торгам.

Долговые ЦФА

Сейчас, согласно ст. 214.11 НК, все операции с ЦФА для целей НДФЛ учитываются в одном "котле". Законопроект выделяет из него долговые ЦФА, обращающиеся на организованных торгах, в отдельную категорию. Вводится возможность переноса убытков на будущие периоды - до 10 лет, следующих за тем налоговым периодом, в котором получен этот убыток. Убыток по долговым ЦФА на организованных торгах может уменьшать налоговую базу по операциям с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, обращающимися на организованном рынке, и наоборот. Это фактически уравнивает долговые ЦФА с облигациями в налоговом смысле.

В случае принятия закон вступит в силу через месяц после официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, при этом новая рыночная стоимость криптовалют для майнеров - с 1 января 2028 г., а налоговый режим для долговых ЦФА - с 1 января 2030 г.