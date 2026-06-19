Минэкономразвития отменило рекомендации о нежелательности туров на Ближний Восток

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Минэкономразвития отменяет рекомендацию о нежелательности поездок российских туристов в шесть стран Ближнего Востока и организации пакетных туров на этих направлениях.

"Министерство ... на основании заявления МИД России от 19 июня 2026 года информирует об отмене ранее озвученных рекомендаций российским гражданам воздерживаться от посещения в частных целях, включая туристические поездки, стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия) в связи с изменением обстановки в регионе", - говорится в сообщении.

При этом министерство рекомендует туристам, планирующим поездки в эти страны, проявлять бдительность и осторожность, а также внимательно следить за сообщениями Минэкономразвития, МИДа и российских дипломатических представительств на случай появления за рубежом новых угроз в сфере безопасности.

"Российским туроператорам и турагентам при реализации туристских продуктов в арабские страны Персидского залива рекомендуется в обязательном порядке информировать туристов о текущей ситуации в стране временного пребывания, а также обеспечивать соблюдение требований ст. 10 Федерального закона № 132-ФЗ в части предоставления туристам полной и достоверной информации о стране временного пребывания", - подчеркивают в министерстве.

Российский МИД отменил рекомендацию согражданам отказаться от поездок в арабские страны Персидского залива в связи со стабилизацией обстановки в регионе.

МИД и Минэкономразвития с 3 марта рекомендовали туристам не ездить в шесть стран Персидского залива - ОАЭ, Катар, Кувейт, Бахрейн, Оман и Саудовскую Аравию. Туроператорам было рекомендовано приостановить продажу и продвижение туров.