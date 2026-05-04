Что произошло за день: понедельник, 4 мая

Перемирие по случаю Дня Победы, арест имущества основателя "Русагро" и новые атаки на ОАЭ

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Минобороны РФ объявило 8-9 мая перемирие в честь Дня Победы. Военное ведомство предупредило, что в случае попыток Украины сорвать празднование Дня Победы будет нанесен ответный массированный ракетный удар по центру Киева.

- Владимир Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана.

- Суд наложил обеспечительный арест на все имущество бизнесмена Вадима Мошковича. Также арест наложен на принадлежащие ему и его близким акции "Русагро". Прокуратура оценила стоимость имущества "Русагро" более чем в 550 млрд рублей. Надзорное ведомство считает, что основатель компании Мошкович, обвиняемый в мошенничестве, будучи сенатором, выводил прибыль за рубеж через офшоры.

- В ОАЭ объявлен режим ракетной опасности. Жителей призвали найти укрытие из-за атак со стороны Ирана. Минобороны ОАЭ заявило о перехвате трех ракет из Ирана, одна упала в море. После удара беспилотника пожар возник на объекте, связанном с нефтяной промышленностью эмирата Фуджайра.

- Минпромторг не ждет спада предложения компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта. С 27 мая через механизм параллельного импорта в Россию нельзя будет ввозить компьютеры и комплектующие брендов Acer, Asus, Fujitsu, HP, Hitachi, IBM, Intel, Kingston, Samsung, Toshiba и ряд других. Еще в 2025 году из перечня для параллельного импорта были выведены ноутбуки HP и Fujitsu.

- Обнаружены тела еще четырех погибших при обвале на руднике в Магаданской области. Общее число жертв ЧП достигло восьми. Активная фаза горноспасательных работ завершена, людей под завалами больше нет.

- Москвичей предупредили о возможных ограничениях мобильного интернета 5-9 мая. Ограничения в работе интернета и смс могут ввести для обеспечения мер безопасности, сообщили своим абонентам "Билайн", МТС, "Мегафон" и Т2.

- Швейцарец Фабио Челестини покинул пост главного тренера ЦСКА. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Игдисамов.