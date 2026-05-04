Генпрокуратура просит изъять у Вадима Мошковича более 10 млрд рублей

Вадим Мошкович в Мещанском суде Москвы Фото: EPA/ТАСС

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура намерена передать в казну государства не только акции основателя ПАО "Русагро" Вадима Мошковича, но и его денежные средства, находящиеся на счетах в различных банках, а также изъятые в ходе его уголовного дела.

"Изъятые в ходе обыска 29 млн 334 тыс. рублей, $1 млн 822,5 тыс. и 1 млн 638, 5 тыс. евро, а также находящиеся на счетах в различных банках денежные средства на общую сумму порядка 10 млрд 449млн 768 тыс. рублей и более 205 млн 428 тыс. юаней, надзорное ведомство также просит обратить в доход государства", - говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении "Интерфакса".

Генпрокуратура настаивает на передаче в собственность РФ принадлежащие Мошковичу 469 млн 702 тыс. 161 обыкновенных акций ПАО "Группа "Русагро" (48,9%), порядка 795 тыс. 658 акций (0,08%), принадлежащие его супруге Наталье Быковской, 72 млн 940 тыс.400 (7,6%) акций экс-главы компании Максима Басова, 14 млн 370 тыс. 325 (1,49%) акций, зарегистрированных за бывшим топ-менеджером "Русагро" Сергеем Трибунским, и 69 млн 209 тыс. 183 (7,2%) за его супругой Луизой Площанской.

Кроме этого, надзорное ведомство просит передать под контроль государства, принадлежащие Мошковичу 100% доли в уставном капитале ООО "Финансовый Ресурс", 1% доли в уставном капитале ООО "Бондарский Сыродельный Завод" и 0,01% доли в уставном капитале ООО "Группа Компаний "Русагро".

Также, считают в Генпрокуратуре, обращению в доход государства подлежат зарегистрированные на Быковскую московская квартира в элитном ЖК в районе Хамовники, площадью 477 кв. м, дом с земельным участком в деревне Таганьково Одинцовского района и три земельных участка в деревне Зименки, общей площадью около 750 кв. м.

Согласно материалам дела, Мошкович нарушал антикоррупционное законодательство, когда являлся сенатором от Белгородской области (2004-2014 года). Как установлено проверкой, "свою деятельность в качестве парламентария он подчинил интересам подконтрольных ему коммерческих организаций, а не представляемого народа, функции сенатора осуществлял в условиях постоянного конфликта интересов, то есть служебные полномочия и политическое влияние использовал для незаконного обогащения себя и аффилированным ему лиц".

Так, после избрания он продолжил владеть и управлять ГК "Русагро", в которую по состоянию на 7 июня 2006 года входили 36 хозяйств, 10 региональных торговых филиалов, 6 перерабатывающих предприятий пищевой промышленности.

Для сокрытия данного факта, утверждают в надзорном ведомстве, Мошкович перестал достоверно декларировать полный размер полученных им и членами его семьи доходов от владения и управления холдингом.

"Наряду с этим Мошкович в декларациях не отразил владение кипрскими оффшорными компаниями "Sethal Holdings Limited" и "Ros Agro PLC", которые использовались им для сокрытия принадлежности ему и подконтрольным лицам ГК "Русагро", а также для вывода прибыли компании за рубеж", - отмечается в материалах.

Как считают в прокуратуре, для размытия структуры владения холдингом Мошкович распределил акции материнской компании ПАО "Группа "Русагро" между собой и соответчиками. При этом дорогостоящая недвижимость в Москве и Московской области общей площадью 2,1 га, которую он зарегистрировал на супругу, была приобретена на коррупционные доходы.

Помимо Мошковича и Басова, ответчиками по делу проходят четыре физических лица, в том числе супруга Мошковича Наталья Быковская и бывший топ-менеджер "Русагро" Сергей Трибунский, а также ООО "Финансовый ресурс" и ООО "Производственно-коммерческая компания "Профит".

Уголовное дело против Мошковича и Басова было возбуждено в связи с неисполнением руководством группы обязательств перед кредиторами холдинга "Солнечные продукты". Ущерб по делу составляет порядка 86 млрд рублей.

Мошкович и Басов не признают вину.

"Русагро" - один из ведущих агрохолдингов РФ. В 2025 году выручка группы составила 396,5 млрд рублей против 340 млрд рублей в 2024 году.