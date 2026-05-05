Пять человек погибли при пожаре в Нижегородской области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Пять человек, включая двоих детей, погибли в Выксе в результате пожара в жилом доме, сообщает главк МЧС России по Нижегородской области в своем канале в Мах.

"Личный жилой дом загорелся (...) в Выксе. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом горел по всей площади. Огонь ликвидирован на 80 кв. м. На месте пожара обнаружены тела пяти погибших, в том числе двоих детей", - говорится в сообщении.