Режим ракетной опасности отменен в четырех регионах УрФО

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Режим "ракетная опасность", вводившийся во вторник ночью в Свердловской, Челябинской и Курганской областях, отменен, сообщают региональные власти.

"Отбой ракетной опасности в Свердловской области", - написал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем канале в Мах.

Об отмене режима сообщили пресс-службы правительств Челябинской области и Курганской областей.

Кроме того, режим "ракетная опасность" вводился в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщал в своем канале Мах губернатор региона Руслан Кухарук. Этот режим также отменен.

