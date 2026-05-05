Что случилось этой ночью: вторник, 5 мая

Атака БПЛА на Ленобласть и Чувашию, перестрелка возле Белого дома, взрыв на заводе по производству фейерверков в Китае

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил о ликвидации 18 украинских БПЛА над регионом и возгорании в промзоне в Киришах.

- В Чувашии в результате атаки БПЛА пострадали три человека. Беспилотники сбили в Чебоксарах и Чебоксарском округе. О двух пострадавших в результате ночной атаки дронов-камикадзе также сообщил глава Брянской области.

- Боевые вертолеты США уничтожили два иранских военных катера вблизи Ормузского пролива в ходе операции "Свобода", сообщило Центральное командование ВС США. Иран заявил, что США обстреляли гражданские грузовые катера, а не суда КСИР, в результате чего погибли пять человек.

- Датская судоходная компания Maersk подтвердила прохождение судна через Ормузский пролив под защитой ВМС США.

- Средства ПВО Объединенных Арабских Эмиратов перехватили 19 ракет и ударных беспилотников, запущенных из Ирана. Три человека получили ранения средней тяжести.

- Сотрудники Секретной службы США вступили в перестрелку с вооруженным мужчиной возле Белого дома, в результате чего подозреваемый и случайный прохожий были ранены.

- В результате взрыва на заводе по производству фейерверков в центральной провинции Китая погиб 21 человек, свыше 60 получили ранения. Глава КНР Си Цзиньпин призвал привлечь виновных к ответственности.

