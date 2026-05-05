Школы и техникумы переведены на дистант из-за угрозы атаки БПЛА в Чувашии

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава минобразования Чувашии Дмитрий Захаров сообщил, что школы и техникумы переведены на дистанционный режим обучения в связи с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов.

"Внимание! Угроза атаки БПЛА! Объявляем дистант в школах и техникумах! По детским садам родителям рекомендуем воздержаться от посещения образовательных учреждений", - написал Захаров в своем телеграм-канале во вторник.

В ночь на вторник глава Чувашии Олег Николаев сообщал об атаке беспилотников на Чебоксары и Чебоксарский округ республики. По словам главы региона, пострадал один человек. Позднее минздрав Чувашии сообщил о трех пострадавших.