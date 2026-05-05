Глава Чувашии сообщил о новой атаке БПЛА на Чебоксары

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Глава Чувашии Олег Николаев сообщил о повторных ударах в Чебоксарах.

"Зафиксированы повторные удары по зданию по Чебоксарам ", - написал он в Мах, заверив, что все экстренные службы работают на месте, ситуация находится под постоянным контролем.

"Сохраняется реальная опасность. Прошу вас сохранять спокойствие, по возможности оставаться в безопасных местах и строго следовать официальным сообщениям и рекомендациям служб", - добавил Николаев.

В ночь на 5 мая БПЛА уже атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ. Минздрав Чувашии затем сообщил о троих пострадавших. Из-за сохраняющейся угрозы школы и техникумы Чувашии перевуели на удаленку.