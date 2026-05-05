Российские военные за ночь уничтожили 289 украинских беспилотников

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что с 20:00 мск понедельника до 07:00 мск вторника российские военные перехватили и уничтожили 289 беспилотников ВСУ над территорией РФ.

По данным ведомства, украинские БПЛА были нейтрализованы над Брянской, Белгородской, Воронежской, Курской, Калужской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской, Рязанской, Псковской, Новгородской, Ленинградской, Ростовской, Волгоградской областями, Московским регионом, Республикой Крым, Татарстаном, Краснодарским краем и Азовским морем.