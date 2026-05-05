Воронежский губернатор сообщил о нейтрализации 17 БПЛА над областью

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Над Воронежской областью за ночь были нейтрализованы 17 беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над тремя городами и шестью районами Воронежской области было обнаружено и уничтожено 17 беспилотных летательных аппаратов", - написал он и добавил, что никто не пострадал.

В одном из районов обломки сбитого БПЛА оборвали провода линий электропередачи. Без света временно оставались 160 человек. В настоящее время повреждения уже устранены.

Еще в одном районе обломки повредили погрузчик, автомобиль и посекли забор домовладения.

Александр Гусев ПВО Воронежская область
