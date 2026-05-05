Над Курской областью за сутки сбили 95 беспилотников

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о 95 украинских беспилотниках, сбитых за минувшие сутки над регионом.

"Всего в период с 09:00 4 мая до 09:00 5 мая сбито 95 вражеских беспилотников различного типа", - написал глава региона в своём канале в Мах.

Кроме того, по его данным, ВСУ 14 раз применяли артиллерию по отселённым районам. Три раза беспилотники атаковали территорию с помощью взрывных устройств.

В результате атак в селе Малеевка Льговского района сгорела кровля недействующего сельского клуба.

В селе Калиновка Хомутовского района в результате падения БПЛА повреждено остекление, произошло возгорание крыши сарая.

Кроме того, в селе Щекино Рыльского района повреждены остекление в квартире и автомобиль.

Погибших и пострадавших нет, добавил Хинштейн.

