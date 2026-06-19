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Производительность труда у крупного и среднего бизнеса в I квартале выросла на 1,7%

Росстат впервые представляет прокси-показатель производительности труд

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Росстат впервые представляет прокси-показатель производительности труда за за I квартал 2026 года, 2025 год, а также за периоды 2025 года по стране, сообщила статслужба.

От классической производительности прокси-индикатор "производительность труда" отличается охватом хозяйствующих субъектов и периодичностью. Его расчет осуществляется по предприятиям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, на квартальной основе, а расчет классической производительности - на годовой основе по полному кругу хозяйствующих субъектов.

По оперативной оценке Росстата, производительность труда в I квартале в крупных и средних компаниях выросла на 1,7% после снижения на 0,5% в целом за 2025 год (в том числе в I квартале 2025 года сокращение на 2,6%).

В том числе в сфере добычи полезных ископаемых прокси-показатель производительности труда по крупным и средним компаниям показал рост на 3,2% после сокращения на 1,8% в 2025 году. В обработке производительность труда в I квартале выросла на 0,5% после роста на 3,0% в 2025 году.

Росстат
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