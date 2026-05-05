Три человека пострадали при обрушении общежития в Калужской области

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Крыша и две стены здания общежития в Малоярославце Калужской области обрушились во вторник утром, есть пострадавшие, сообщил глава Малоярославецкого муниципального округа Вячеслав Парфенов в своем канале в Мах.

"Сегодня утром в городе Малоярославец в общежитии по ул. Фрунзе, д. 13 (по предварительной причине, из-за взрыва газа) произошло частичное обрушение части крыши и двух стен 3-го этажа", - написал Парфенов.

По его информации, все жильцы общежития эвакуированы.

"Пострадали три человека, в том числе женщина, которую сотрудники МЧС оперативно извлекли из-под завала. У неё повреждение нижних конечностей и черепно-мозговая травма. Она доставлена в окружную ЦРБ", - сообщил глава округа.

Несущие конструкции общежития частично обрушены. Создан оперативный штаб.

Калужская область
