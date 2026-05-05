Житель Курской области задержан за сбор данных о военных и гражданских объектах

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании по делу о госизмене жителя Курской области, сотрудничавшего с украинской военной разведкой.

По данным спецслужбы, задержанный 2002 года рождения был завербован военной разведкой Украины через интернет. Через своих знакомых он пытался собирать данные о военных и гражданских объектах региона.

Следственным отделением УФСБ России по Курской области в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 (государственная измена) УК России.

Он дал признательные показания.