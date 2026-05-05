Два предприятия повреждены в Белгороде в результате атак БПЛА

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о последствиях атаки украинских беспилотников на Белгород во вторник.

"Сегодня утром в Белгороде в результате атак беспилотников у одного предприятия повреждена кровля, у еще одного - остекление", - написал глава региона в своем канале в мессенджере Мах.

Он также проинформировал, что в результате ракетного обстрела ВСУ поселка Красная Яруга 4 мая были повреждены 22 дома и три автомобиля.

Всего, по данным губернатора, за минувшие сутки от воздушных атак ВСУ последствия зафиксированы в 33 населенных пунктах региона. Погиб один мирный житель, еще 12, в том числе десятилетний ребенок, пострадали.

Повреждены 40 частных жилых домов и один многоквартирный, еще один частный дом сгорел, 26 легковых и грузовых автомобилей и мотоцикл, от атаки БПЛА огнем уничтожен трактор. Кроме того, получили повреждения четыре социальных и два коммерческих объекта, четыре предприятия, шесть инфраструктурных объектов, ЛЭП, здание монастыря, сгорела надворная постройка, добавил глава региона.